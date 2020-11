“Le prenotazioni intermediate dalle agenzie superano le nostre aspettative”. Il chief executive di easyJet Holidays, Garry Wilson (nella foto), elogia - nel corso di Wtm Virtual 2020 - l’operato e il ruolo degli agenti di viaggi nella vendita di pacchetti vacanze anche nei periodi più difficili.

“Sono molto soddisfatto del supporto ricevuto dal trade- ha aggiunto Wilson in un’intervista a ttgmedia.com -: il numero di prenotazioni è superiore alle nostre aspettative. Sono quasi sbalordito da come il canale delle adv abbia reagito tanto positivamente ai nostri prodotti e stia vendendo in modo efficace... è un grande successo”.



Il ceo di easyJet Holidays ha poi invitato il Governo a dare al settore del turismo un maggiore preavviso dei cambiamenti, in particolare sulle restrizioni di viaggio che stanno causando delusione e frustrazione. “Dobbiamo parlare in maniera unificata e avere una posizione più chiara sui test negli aeroporti, ma anche coordinarci in tutta Europa, in modo che le persone abbiano fiducia soprattutto in vista delle vendite di Natale e Capodanno”. S.P.