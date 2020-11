Hotelbeds: partnership con Aruba per la ripresa del turismo

Hotelbeds ha stretto un accordo con Aruba Tourism Authority in base al quale il team di destination marketing di Hotelbeds cercherà di spingere sugli arrivi turistici nella regione collaborando con l'Autorità per il turismo di Aruba fino alla fine di agosto 2021.

L'obiettivo della partnership è quello di commercializzare e migliorare il livello del turismo in entrata nell'isola caraibica aumentando sia i pernottamenti complessivi sia i ricavi.

Allo scopo verranno proposte tariffe promozionali speciali e offerte esclusive su hotel e attività.



Inoltre, tramite il marchio Bedsonline riservato agli agenti di viaggi, la campagna introdurrà iniziative quali tariffe alberghiere esclusive per gli agenti e ospiterà webinar di formazione dedicati per mostrare come Aruba si è adattata alle misure di sicurezza.



Aruba beneficerà di una promozione mirata agli oltre 60mila partner che lavorano con Hotelbeds in più di 140 mercati a livello globale.

Gareth Matthews, direttore marketing e vomunicazione di Hotelbeds, ha spiegato: “Siamo lieti di collaborare con Aruba per questa campagna di ripartenza. Aruba ha molte località ideali per viaggiare anche nel contesto attuale e queste, unite alle tariffe speciali e alle promozioni che stiamo organizzando, saranno molto apprezzate dalla nostra vasta rete in tutto il mondo".