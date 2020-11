Celebrity Cruises vara la formula lusso 'Always Included'

Celebrity Cruises ha annunciato un nuovo approccio alla crociera chiamato ‘Always Included’, ponendo fine a promozioni specifiche, plus aggiuntivi od offerte a tempo limitato.

A partire da martedì 17 novembre, ogni vacanza di Celebrity Cruises includerà wi-fi, bevande e mance. "Tutto ciò che facciamo in Celebrity è guidato dal desiderio di ridefinire l'aspetto e l’esperienza del lusso di oggi. Con il lancio delle nostre navi della serie Edge, Celebrity Edge e la sua nuovissima nave gemella Celebrity Apex, abbiamo messo a punto la cultura del 'nuovo lusso': pertinente, rilassata, incentrata sul design e inclusiva - ha spiegato Lisa Lutoff-Perlo, presidente e ceo di Celebrity Cruises -. Oggi niente è più lussuoso di un’offerta con caratteristiche semplici e speciali. Volevamo garantire ai nostri ospiti quella grande e meravigliosa sensazione del ‘tutto curato nei minimi dettagli’”.



Dopo un 2020 impegnativo, “la tranquillità è diventata un valore ancor più rilevante - ha aggiunto Peter Giorgi, vicepresidente e chief marketing officer di Celebrity Cruises -. Le persone vogliono dedicare più tempo a essere ispirate, senza perdersi in una miriade di opzioni di prenotazione. Il nostro nuovo approccio ‘Sempre incluso’ rende il processo di acquisto immediato”.



‘Sempre incluso’ diventa così la nuova tariffa standard e include bevande illimitate, wi fi illimitato, mance giornaliere.

In opzione poi due specifici upgrade: Elevate, che porta il pacchetto a nuovi livelli con bevande premium illimitate e aggiunge escursioni a terra fino a 200 dollari a persona e Indulge, che include il pacchetto Elevate e aggiunge wi fi in streaming illimitato e fino a 200 dollari aggiuntivi a persona in credito a bordo.

Tutti gli ospiti in sistemazione The Retreat riceveranno gli stessi servizi del pacchetto Indulge senza costi aggiuntivi.