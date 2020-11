di Adriano Lovera

Il Mibact manda in Rete l'elenco delle agenzie e dei tour operator ammesse agli aiuti, con il dettaglio degli importi, relativo alle richieste pervenute nei mesi scorsi legate al Decreto Rilancio.

La “mossa” del dicastero di Dario Franceschini, legittima ma che ha creato malumore fra gli operatori, avviene nello stesso giorno di approvazione del decreto Ristori-bis sugli aiuti alle imprese.



I dettagli

“Nella pagina web del ministero si trovano tre allegati: il primo (A) riguarda le imprese la cui domanda è stata accolta, il B è per i soggetti cui verranno chieste informazioni integrative, mentre il C elenca chi non ha ancora ricevuto un ok dalle Entrate e deve produrre un aggiornamento” ha spiegato Pierluigi Fiorentino, consulente di Fto, nel corso di una diretta Facebook. La prima tranche dell'importo (prima colonna di ogni allegato) arriverà entro metà novembre, la seconda entro fine anno. Al momento, è confermato il limite massimo dei 3 milioni di euro di contributo, che penalizza alcune grandi imprese.



Altre risorse da distribuire

“La buona notizia è che il fondo per il turismo è stato di recente aumentato a 625 milioni di euro, ma sommando le voci pubblicate si arriva a circa 500. Quindi avanzano risorse che andranno poi redistribuite” ha aggiunto Gabriele Milani, direttore nazionale Fto. Le informazioni si trovano a questo link.



Tax credit

Quanto al decreto Ristori-bis, approvato ieri, anche per agenzie e t.o. delle zone “rosse” viene allargato il “tax credit” sui canoni di affitto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. E scatta la sospensione di alcuni versamenti tributari. Fto ha specificato, infine, che la chiusura dei negozi imposta nelle zone “rosse” è solo per il commercio al dettaglio, quindi, volendo, le agenzie possono restare aperte in quanto appartengono ai “servizi”.