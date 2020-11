Volonline, un nuovo tool per i fly&drive e i viaggi di prossimità

Un nuovo tool Volonline inserito nella piattaforma Volonclick Tour Operator per facilitare l’organizzazione dei fly&drive, ma anche dei viaggi di prossimità con la sola auto.

Si chiama MapRoad by Volonclick e le sue funzionalità, riportando informazioni come chilometraggio e tempo di durata del viaggio, permettono di creare itinerari complessi (volo, alloggi, noleggio e activities) in auto, ma non solo.



"Uno strumento per il turismo esperienziale"

"Questo tool - spiega Luca Adami, cto e cmo di Volonline Tour Operator - era stato pensato per i fly&drive, modalità di prodotto sempre più richiesta per alcune delle nostre destinazioni a medio e lungo raggio (come gli Stati Uniti). Gli ulteriori perfezionamenti che sono stati fatti in questi mesi permettono oggi agli agenti di creare anche itinerari in auto con il solo noleggio auto, ma anche e semplicemente con la propria macchina. MapRoad è diventato in questo modo a tutti gli effetti uno strumento perfetto per il turismo esperienziale e di prossimità".



Grazie alla selezione delle destinazioni geolocalizzate e al calcolo immediato del chilometraggio/tempo di durata dell’itinerario gli adv possono agire in autonomia, senza dover passare ad altre applicazioni online. “Il sistema di preventivazione - spiega Adami - non calcola infatti soltanto i costi dei servizi prenotabili, ma grazie agli algoritmi di geolocalizzazione con cui è interfacciato suggerisce di calcolare le singole tappe e le migliori soluzioni stradali”.