Ima Assistance sbarca in Spagna con Imaway

Imaway debutta in Spagna. L’assicurazione viaggio online della compagnia Ima Italia Assistance e distribuita su imaway.it è ora disponibile anche nella Penisola Iberica grazie alla realizzazione del portale gemello imaway.es.

Una delle peculiarità del prodotto è la forte possibilità di personalizzazione. È infatti possibile scegliere il livello di protezione e le garanzie adatte per ciascun viaggio oppure optare per una copertura assicurativa multiviaggio annuale, oltre a una copertura dedicata ai viaggi di studio fino a 365 giorni. L’assistenza e le spese mediche sono attive anche in caso di Covid-19 contratto mentre si è in viaggio.