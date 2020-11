La notizia non è tanto l’apertura di una nuova agenzia, ma il fatto che la sua inaugurazione sia avvenuta nell’annus horribilis del turismo. Eppure, è esattamente quel che è successo a Giramondo Viaggi di Cesenatico: Romina Valenti e Alessandro Targhini, coppia nella vita e ora anche nel lavoro, hanno firmato la nascita della loro società all’inizio di marzo 2020, “qualche giorno prima che venisse dichiarato il lockdown nazionale” raccontano. Non esattamente il momento migliore per darsi ai viaggi organizzati.

O forse sì, visto che la crisi sanitaria ha bloccato partenze e frontiere ma ha anche rimesso al centro il valore della consulenza. “L’idea è ovviamente nata prima che arrivasse il Covid” spiega Alessandro Targhini... (continua sulla digital edition)