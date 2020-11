Fiavet Emilia Romagna: aumentate le risorse per le agenzie di viaggi

Crescono gli importi a fondo perduto per le aziende del turismo nella Regione Emilia Romagna. Ad annunciarlo è la Fiavet regionale, che precisa anche le cifre stanziate: 2mila euro per le agenzie di viaggi online, 4mila euro per le agenzie con locali aperti al pubblico e un ulteriore importo (massimo 5mila euro), da calcolare in base alla disponibilità, per le adv che risultato iscritte ad ‘Agenzie sicure’.

Le domande potranno essere presentate fino alle 13 del 9 novembre.



“Nel momento più duro per la nostra categoria - commenta il presidente di Fiavet Emilia Romagna e Marche Massimo Caravita (nella foto) -, visto anche i contenuti del nuovo Dpcm che avrà l’effetto di azzerare la possibilità di operare delle nostre agenzie, sentire il supporto e il sostegno fattivo della Regione Emilia-Romagna e dell’Assessore Corsini ci dà speranza e fiducia per il futuro, insegnandoci che il dialogo costante e costruttivo con le Istituzioni sia un elemento imprescindibile per contrastare la crisi. Proprio su questa strada, si dovrà continuare anche nei prossimi mesi a lavorare, nella salvaguardia delle nostre aziende e dei nostri dipendenti, che rappresentano una risorsa strategica per il turismo regionale e nazionale”.