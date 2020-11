Le agenzie di viaggio dovranno restare chiuse, a partire da domani, venerdì 5 novembre, in Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Calabria.

Questo, in sintesi, il risultato del nuovo Dpcm varato dal Governo e valido fino al 3 dicembre, che nelle zone 'rosse' a maggior rischio epidemiologico, dispone la chiusura degli esercizi al dettaglio (agenzie comprese), tranne alimentari e beni di prima necessità.



Stop ai viaggi e fondi per gli agenti

Ieri il ministero della Salute non ha emanato l'ordinanza con l'elenco delle Regioni coinvolte, come richiesto dal decreto, ma ci ha pensato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in una conferenza stampa in serata. Nelle altre zone, ‘arancioni’ e ‘gialle’, le agenzie possono rimanere aperte. Ma sarà comunque difficile ricevere clienti visto lo stop generale imposto ai viaggi e la limitazione degli spostamenti solo per reali necessità.



Qualche novità, entro la settimana, potrebbe arrivare sul fronte aiuti. Il Governo si appresta a varare il decreto ‘Ristori-bis’, che punta a fornire ulteriore sostegno economico per le categorie obbligate alla chiusura su base regionale e più colpite dalla crisi, oltre a quanto già disposto dal primo decreto ristori.