Business travel: per BizAway nuovo round da due milioni

Nuova iniezione di capitale per BizAway, la startup che, tramite una piattaforma, consente ai viaggiatori d’affari di pianificare le trasferte in tutti gli aspetti, compreso quello amministrativo. I nuovi fondi, pari a due milioni di euro, sono stati erogati dal fondo spagnolo MundiVentures: si tratta della seconda iniezione di capitale del 2020, dopo quella da 2,5 milioni di euro da parte degli stessi investitori a febbraio e il finanziamento di 1 milione di euro ricevuto dopo la nascita e le prime fasi della startup. In totale il raccolto di quest’anno è di 4,5 milioni di euro.

Le ultime partnership

"Anche nei mesi più difficili di questo anno - racconta il ceo Luca Carlucci - abbiamo continuato a lavorare per porre le basi per la ripresa, con la chiusura di accordi di collaborazione con diversi partner, tra cui American Express, finalizzati a implementare i servizi offerti dalla nostra piattaforma digitale. A settembre il fatturato si è attestato oltre il 52% rispetto a quello di settembre 2019 (anno che si era chiuso con più di 3,5 milioni di euro complessivi): un dato per noi positivo quello di quest'anno, visto il contesto che di fatto non poteva essere previsto”.



Nuova sede e nuove assunzioni

Il round servirà innanzitutto alla creazione di un una nuova sede nella città universitaria di Vigo in Galizia e all'assunzione di personale, per lo più sviluppatori, per continuare a implementare nuove funzionalità nella piattaforma. Tra Italia e Spagna il team di BizAway, che per il 60% lavora nelle sedi di Spilimbergo (PN) e di Milano, da inizio anno a oggi è passato da 35 a 50 dipendenti. Dal 1 marzo a oggi BizAway ha accolto 70 nuovi clienti arrivando a un totale di quasi 600 aziende, che usano la piattaforma per i loro viaggi di lavoro. A questo si aggiungono 5 accordi di collaborazione con player di diversi settori per migliorare i servizi digitali.