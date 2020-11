C’è voglia di tornare a viaggiare nel 2021. A dirlo è l’ultimo Amex Trendex elaborato da American Express. Analizzando le ricerche relative alle vacanze natalizie in 7 Paesi, il colosso statunitense di servizi finanziari ha rilevato tra i clienti un forte desiderio di vacanze, nonostante l’incertezza e le limitazioni che la pandemia ha generato a livello internazionale. Molti si dicono fiduciosi, dichiarandosi pronti a rinunciare anche a brevi scappate natalizie pur di concedersi un viaggio rilassante e di lunga durata nella prossima stagione turistica.

“Invece di viaggiare per le vacanze di Natale – ha spiegato a traveldailynews.com Audrey Hendley, presidente di American Express Travel -, i consumatori sognano viaggi futuri e molti stanno risparmiando per acquistare viaggi nel 2021 o comunque sperano di ricevere in regalo per Natale un viaggio domestico o internazionale da fare nel 2021”.



Il report

Oltre la metà dei clienti coinvolti nell’indagine dichiara di sperare di ricevere in regalo durante le feste un viaggio nazionale (58%) o internazionale (54%) nel 2021. E 3 su 5 (60%) dichiarano di voler prendere più giorni di ferie nel 2021 rispetto al 2020.



Il 67% conferma che a causa della pandemia sta risparmiando più soldi per il prossimo viaggio.



Le tendenze

Ma quali viaggi cercheranno? Visto lo stress psicologico che sta causando la pandemia, il relax sarà centrale nelle ricerche. Oltre il 64% dichiara infatti di voler optare per soluzioni rilassanti piuttosto che particolarmente impegnative e ‘attive’.



Crescono, inoltre, le staycation e l’80% dei consumatori si dice incline a cercare soluzioni in destinazioni poco affollate, che possano garantire isolamento e privacy.