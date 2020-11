Isnart: online il nuovo portale. Tra le novità gli Avatour

È online il nuovo portale dell’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche di Unioncamere Isnart.it. Un nuovopasso avanti nella digital trasformation di Isnart, che intende supportare il comparto turistico con strumenti per analisi avanzate in grado di rispondere alle esigenze delle istituzioni e delle imprese a cui l’Istituto si rivolge.

Dopo la realizzazione dell’Osservatorio sull’Economia del Turismo – Turismo Big Data, presentato lo scorso anno, arriva ora l’ambito dedicato alle nuove tipologie di turisti, rappresentati dagli Avatour: identikit di viaggiatori enogastronomici, naturalistici, spirituali, sportivi e culturali, riconducibili ad altrettante Tribù del Turismo ben delineate.



“Attraverso il portale – si legge in una nota - si può accedere a una serie di indicatori estrapolati dall’Osservatorio sull’Economia del Turismo – Turismo Big Data. Sotto forma di “cruscotti” continuamente aggiornati, si possono consultare grafiche interattive, ad esempio sui prezzi medi per categorie alberghiere, sui ricavi mensili del comparto ricettivo alternativo (alloggi e camere), sugli andamenti delle recensioni per le strutture alberghiere o extralberghiere”.