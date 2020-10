Aiav: una videoconferenza per raccogliere le istanze del mercato

Fulvio Avataneo, presidente di Aiav, ha convocato un meeting virtuale aperto a tutto il settore appellandosi a 33 diverse associazioni del comparto turistico.

La riunione, in programma su Zoom alle 10 di venerdì 6 novembre, ha l’obiettivo di analizzare le proposte provenienti da tutte le componenti della filiera, allo scopo di identificare una linea comune di intervento.



La mossa di Aiav segue di qualche ora le notizie relative al decreto Ristori, che prevede un netto potenziamento delle risorse a sostegno degli operatori turistici, e punta proprio a massimizzare l’approccio di apertura dimostrato dal Governo.

“Il comparto turistico - dichiara nella lettera alle associazioni Fulvio Avataneo – composto di agenzie di viaggi, tour operator, alberghi, agriturismi, b&b, guide turistiche, accompagnatori, balneari, ncc, ristoratori, … ha grandi interessi comuni che meritano di essere raccontati e tutelati nel loro complesso, perché nel settore turistico, più che in qualsiasi altro settore, ogni impresa è parte di una realtà più articolata, nella quale la crisi di un attore inevitabilmente travolge gli altri. Propongo quindi a tutti di vederci in videoconferenza, in una riunione nella quale il rappresentante di ciascuna categoria potrà portare proposte e istanze concrete, da far confluire in un documento unico, da presentare successivamente presso gli organismi politici di competenza per un confronto”.