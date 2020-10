Affitti brevi: le richieste di Aigab al Governo

Hanno deciso di fare quadrato per dare rappresentanza istituzionale a una categoria di operatori professionali finora poco ascoltata: quella degli specialisti in affitti brevi. Sono le cinque aziende più grandi del mercato italiano - Altido, CleanBnB, Italianway, Sweetguest e Wonderful Italy – che si sono unite dando vita ad Aigab, l’Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi.

Ammortizzatori sociali e credito d'imposta

Le loro richieste al Governo sono di natura economica e riguardano innanzitutto il prolungamento degli ammortizzatori sociali per il personale dipendente, al fine di evitare la dispersione degli investimenti fatti in formazione dello staff fino a marzo 2021. Ma non solo: Aigab chiede anche il prolungamento del credito d’imposta del 60% sui canoni di locazione per gli operatori professionali indipendentemente dalla destinazione d’uso degli immobili e infine contributi a fondo perduto sulla base del fatturato perso nel 2020 rispetto al 2019 per la categoria esteso da maggio a dicembre (inserendo tutti i codici Ateco rappresentativi).



“Abbiamo inoltre bisogno - aggiunge la nota della neonata associazione - di un ampio riconoscimento della categoria sulla base di un codice Ateco definito nell’ambito del processo di normazione del settore già previsto dal Governo mediante audizioni nel processo normativo”.



Un segmento in ripresa

Il segmento degli affitti brevi è stato quello che per primo si è parzialmente ripreso questa estate e che i viaggiatori italiani hanno dimostrato di gradire soprattutto in questo periodo, in cui la ricerca di privacy e distanziamento sociale è prioritaria.



In base a una ricerca di Aigab la casa-vacanza si conferma una scelta gradita dalla stragrande maggioranza degli intervistati, che pensa a questa soluzione anche per le prossime vacanze. Covid permettendo, la prossima vacanza sarà sicuramente entro la fine dell’anno quasi per il 57% degli intervistati. Solo 1 intervistato su 4 dovrà aspettare la prossima estate.