Quattro nuovi modelli di business, nati in un contesto che sembra avere azzerato completamente il lavoro dell'agente di viaggi e che al contrario si sono rivelati vincenti. Quattro strategie, quattro prodotti creati quasi ex novo per dare una risposta concreta a un mondo completamente cambiato.

Parte da TTG Travel Experience a Rimini la riscossa delle adv che nonostante tutto, con coraggio e creatività, hanno fatto quel che da settimane esperti di marketing, coach e analisti consigliano: essere resilienti, piegarsi a seconda di come soffia il vento ma senza mai spezzarsi. Anzi, trovando nuove strade da battere, percorsi innovativi da seguire e nicchie di clienti da riportare davanti al bancone... (contina nella digital edition)