Dpcm 25 ottobre: Gardaland chiude le porte

Chiusura di stagione anticipata per Gardaland, in ottemperanza al Dpcm di ieri che impone lo stop ai parchi di divertimento.

Il parco ha infatti deciso di bloccare contemporaneamente tutte le attività: sia quella del parco, sia quella dell’acquario Sea Life sia quella degli hotel. Lo comunica la direzione commerciale in una nota nella quale si ringraziano “i gentili ospiti che hanno trascorso a Gardaland giornate di gioia e divertimento in sicurezza anche in una stagione particolare come questa”.



Per chi avesse biglietti validi per la stagione in corso, sul sito di Gardaland saranno pubblicate a breve le modalità con cui sarà possibile estenderne la validità alla stagione 2021.