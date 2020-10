Amadeus porta anche in Italia Amanda, la chatbot per gli agenti

Approda anche sul mercato italiano Amanda, la chatbot basata sull’intelligenza artificiale per gli utenti di Amadeus Selling Platform Connect. Attivo h24 sette giorni su sette, il servizio è gratuito ed è accessibile da tutti i dispositivi mobile.

Amanda si attiva automaticamente quando viene effettuato il primo login e viene visualizzata in fondo a destra, dalla pagina principale. La chatbot è in gradi di rispondere ai dubbi legati al lavoro quotidiano dell’agente di viaggi in tempo reale.



“Amanda si pone come obiettivo quello di migliorare la user experience dei nostri clienti – commenta il direttore commerciale di Amadeus Italia Gabriele Rispoli (nella foto) -, perchè fornisce agli agenti risposte in tempo reale a quesiti sull’utilizzo della piattaforma Amadeus. È una nuova possibilità di comunicare in modo semplice ed innovativo, grazie ad una tecnologia basata sull’utilizzo di intelligenza artificiale”.