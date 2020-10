Fiavet Piemonte: riparte da Chieri il ciclo dei viaggi per adv alla scoperta della regione

Fiavet Piemonte ricomincia con un format dedicato agli agenti di viaggi che si è riconfermato vincente negli scorsi mesi.

Riparte infatti da Chieri il ciclo dei viaggi realizzati insieme a a istituzioni e imprese locali per mettere a fuoco aspetti peculiari e meno noti delle realtà licali.

Gabriella Aires, presidente di Fiavet Piemonte, precisa che “in questo momento drammatico dobbiamo agire sul mercato domestico, l'unico disponibile subito per un turismo di prossimità. Non si compensano le perdite, ma si tengono vive le imprese e la fiducia dei nostri partner. L'esperienza di Ivrea sta già dando risultati concreti, abbiamo un'ottima risposta dai colleghi. Basta disperarci per quel che non possiamo fare, è ora di puntare su quel che si può fare. E lo possiamo fare tutti sul nostro territorio, da offrire ai colleghi di tutta l'Italia”.



Il programma di viaggio si sviluppa fra escursioni e minitour in pullman per piccoli gruppi, operati nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria. «Da giugno non ci siamo mai fermati; la gente ha una gran voglia di muoversi”.



Il format previsto per le prossime giornate prevede un massimo di 25 agenti partecipanti, una sola giornata di esplorazione della città con guide autorizzate e della Gia a piedi e sui mezzi forniti dagli sponsor. Per chi arriva in auto c'è un parcheggio dedicato.

Gli ospiti sono accolti dalle istituzioni, dall'Apt, dalle associazioni culturali. Tutti gli sponsor del progetto si presentano in una cartella, completa di proposte commerciali, distribuita agli agenti di viaggi ospiti. L'operazione di Fiavet Piemonte è gemellata con il programma formativo di Fiavet Liguria, guidato dalla presidente Wilma Pennino. “Noi partecipiamo ai loro webinar - spiega Aires - loro ai nostri eductour”.



Dopo la tappa di Chieri sarà la volta di Cuneo e Saluzzo nella prima metà di novembre e di Biella in dicembre. Già in cantiere anche il calendario 2021.