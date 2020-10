BizAway acquisisce Adige Viaggi

BizAway continua a crescere. L’azienda ha acquisito il codice Iata di Adige Viaggi, storica agenzia di Verona con oltre 40 anni di attività alle spalle. “L’acquisizione ci consente di accedere a tariffe più competitive per la biglietteria aerea, ma anche di dare respiro a uno degli operatori del settore in un momento di grande sofferenza - spiega Luca Carlucci, ceo di BizAway -. Essere diventati proprietari di una realtà consolidata come Adige Viaggi per noi significa poter dare ai nostri clienti un servizio ancora più efficiente e personalizzato. Un ulteriore risvolto, non secondario, è anche la possibilità di consolidare i servizi a favore delle agenzie di viaggio, aiutandole nella ripartenza con un supporto tecnologico che prima non avevano”.

L’operazione

L’operazione prevede anche che l’ingresso nel team di BizAway, con il ruolo di head of operations, di Simone Oltremari, da oltre 10 anni in Adige Viaggi ed esperto di rapporti con le compagnie aeree e di biglietteria. “Entrare a far parte di una realtà digital come BizAway è una grande opportunità professionale – ha dichiarato -. In questo momento storico, particolarmente delicato per il turismo, andare avanti e rinnovarsi nel segno dell’innovazione tecnologica è fondamentale per non essere travolti dalle difficoltà che hanno messo a dura prova gli operatori del settore.”



Con questa nuova figura, il team di BizAway, che nel 2020 ha effettuato altre 6 nuove assunzioni, sale a 50 persone.