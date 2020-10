Un agente di viaggi ha sbaragliato la concorrenza. Enrica Montanucci, presidente di Maavi, si è aggiudicata il premio Personaggio dell’Anno - TTG Star per il 2020, consegnato durante TTG Travel Experience 2020 a Rimini.



Nella nuova puntata di Gente di Viaggi, il direttore di TTG Italia Remo Vangelista racconta la vincitrice del concorso, che si è distinta durante l’anno per le sue battaglie a favore della categoria degli agenti di viaggi. I quali non hanno mancato di farle sentire il loro supporto, facendole vincere il premio.