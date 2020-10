Ami Assistance amplia le garanzie di Amitour e Amitravel

Ami Assistance ha annunciato la rielaborazione di Amitour e Amitravel con due nuove garanzie pensate per i viaggiatori sottoposti a fermo sanitario per sospetto o accertato contagio da Covid-19 o in occasione di un nuovo lockdown.

“L’introduzione di queste due nuove coperture all’interno di Amitour e Amitravel, cui seguirà l’inserimento anche nella polizza individuale Amieasy, è soltanto l’ultima delle iniziative pensate dalla nostra società per sostenere i viaggiatori in caso di contagio da Covid-19 e al tempo stesso per offrire un supporto agli operatori in un momento particolarmente difficile - sottolinea Gualtiero Ventura (nella foto), presidente di Ami Assistance -. Già nel mese di marzo, ad esempio, il nostro servizio di assistenza medica da remoto Doc 24, integrato in tutti i prodotti viaggi, si è arricchito di un apposito pacchetto per gestire l’emergenza sanitaria, mentre a maggio è stato lanciato sul mercato Doc 24 Back on Track, un nuovo servizio ideato per tutelare le aziende del turismo e i loro dipendenti in vista della riapertura delle attività dopo il lockdown”.



La prima copertura, denominata Fermo per quarantena, si attiva in caso di fermo sanitario imposto al viaggiatore in tre situazioni: al momento dell’arrivo presso l’aeroporto del paese di destinazione o di transito, durante il corso del viaggio o del soggiorno allo scopo di effettuare controlli sanitari oppure per dichiarata quarantena, con permanenza forzata sul posto. Chi ha acquistato il pacchetto di viaggio potrà contare sul rimborso degli eventuali costi essenziali sostenuti per vitto e sistemazione alberghiera, oltre che delle spese per l’acquisto dei titoli di viaggio necessari per rientrare in Italia.



La garanzia Fermo per lockdown opera invece in caso di fermo su disposizioni delle autorità aeroportuali o locali, in base a un protocollo d’emergenza che impone restrizioni alla libera circolazione delle persone. Se le restrizioni comportano la perdita dei servizi prenotati, il viaggiatore potrà beneficiare di riprotezioni e del rimborso dei costi sostenuti direttamente o per suo conto anticipati dall’agenzia di viaggi.