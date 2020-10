Stop ai congressi e alle attività convegnistiche. Il nuovo Dpcm del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, annunciato come è ormai tradizione con una conferenza stampa in diretta, blocca le due tipologie di manifestazione, che potranno svolgersi solo a distanza.

Le misure sono in vigore da oggi, come si legge nel testo del decreto (pubblicato sul sito del Governo a questo link), e resteranno valide fino al 13 novembre prossimo. Tra 4 settimane, dunque, la situazione potrebbe modificarsi sulla base dell’andamento epidemiologico.



Il blocco di fiere e sagre

Un ulteriore dettaglio che va a influire sul turismo è lo stop alle sagre e alle fiere di carattere locale, mentre viene consentito lo svolgimento delle fiere di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di adeguati protocolli di sicurezza.



Un passaggio, quello delle sagre, che non è sfuggito agli agenti di viaggi, alcuni dei quali hanno prontamente sottolineato sui social come gli eventi locali fossero una delle poche occasioni di business (magari con gite in giornata) in queste settimane.



Bisogna comunque ricordare che le disposizioni al momento sono valide per un mese. Anche se non si possono escludere correzioni prima della data di scadenza dell’attuale Dpcm.