Studio Amadeus: “I viaggiatori vorranno il supporto delle agenzie”

“Ora è il momento per venditori e fornitori di viaggi di comprendere più a fondo ciò di cui i consumatori hanno bisogno e ciò che si aspettano per poter soddisfare la loro voglia di viaggiare repressa”.

È in quest’ottica che Amadeus ha realizzato ‘Destination X: Where to Next - What Leisure Travelers Want’, uno studio che analizza le risposte di 8.500 utenti di ChekMyTrip di 40 Paesi che avevano viaggiato per svago almeno una volta nei 90 giorni prima delle restrizioni derivanti dal Covid.



“I risultati della nostra ricerca – è il commento di Francesca Benati senior vice president, online travel companies, Wemea, e amministratore delegato Italia - a mostrano che i consumatori continuano ad avere una forte inclinazione ai viaggi, nonostante le continue sfide e le incognite che ancora caratterizzano il periodo di pandemia”.



Tra gli elementi emersi la ferma volontà di viaggiare entro tre mesi dalla fine dell’emergenza, hanno necessità di avere tutte le informazioni relative alla sicurezza, considerato ora elemento prioritario, e considerano fondamentale la copertura assicurativa.



Ma soprattutto appare chiaro che verrà rivalutato il ruolo degli agenti di viaggi. “I viaggiatori attribuiscono maggiore rilevanza alla risoluzione dei problemi e al supporto, soprattutto per i viaggi più lunghi – si legge nella nota di Amadeus -. Il 70% degli intervistati è più propenso a prendere in considerazione dei viaggi personalizzati e proposti da agenti di viaggi rispetto a esperienze progettate in autonomia”.