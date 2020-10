Bonaccorsi, Mibact: “Per i corridoi turistici decisioni a livello europeo”

Nella nuova puntata di Gente di Viaggi, TTG Italia affronta l’argomento dei corridoi turistici con il sottosegretario Mibact Lorenza Bonaccorsi, nei padiglioni di Rimini Fiera.



Un argomento particolarmente sentito, dal momento che per molti operatori del settore rappresenta l’unica vera soluzione per rimettere in moto il comparto dei viaggi.