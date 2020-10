L’asse FreeNet-Enjoy: nasce EnjoyNey

Un progetto nato nel cuore della pandemia. La bufera del Covid19 non ha frenato i piani comuni di FreeNet ed Enjoy, la rete entrata nella galassia Kkm poco più di un anno fa.

“Tempo fa creammo un network che non chiedeva fee o commissioni alle agenzie di viaggi, ma si finanziava con le over e con quanto riusciva a ottenere dai fornitori” spiega Fulvio Avataneo (a destra nella foto), presidente di Aiav e fondatore di FreeNet. “Dopo diversi anni, la rete ora contava 70 agenzie. E ci siamo detti: ‘Chiudiamola qua’. Ma questi 70 non erano per nulla contenti”.



Ed è a questo punto che si intrecciano i rapporti con Andrea Cani (a sinistra nella foto), presidente di Kkm Group. “Ho proposto ad Andrea un network che non facesse pagare le agenzie di viaggi - racconta ancora Avataneo - e, con mia sorpresa, lui ha risposto: ‘Sai che ci stavo pensando da tempo?’. Così abbiamo legato le agenzie di Freenet con quelle di Enjoy. Ed è nato Enjoy Net”.



Ma attenzione, sottolinea Cani: “Il fatto che non ci sia la fee non vuol dire che sia gratuito. In cambio noi chiediamo rispetto delle regole e senso di appartenenza”.



Il progetto, nato nei mesi più difficili della pandemia, sale ora sul palco di TTG Travel Experience per presentare il proprio volto al mercato. “E stiamo lavorando proprio per consentire agli agenti di viaggi - aggiunge Cani - di cogliere le opportunità dei prossimi mesi”.