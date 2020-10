Assicurazioni: è l’ora dei prodotti tailor made

Come eredità della pandemia, anche nel turismo del futuro l'assicurazione sarà al centro. “Se prima era poco più di un accessorio, preteso dai clienti solo sul lungo raggio, la polizza avrà un ruolo determinante nell'offerta” ha detto Andrea Gilardi, direttore generale di Uvet Travel System, moderando un evento durante TTG Travel Experience con gli operatori.

Le compagnie fanno una previsione: se oggi si assicura circa il 30% dei viaggiatori, in breve tempo si può arrivare a raddoppiare la quota, anche quando il Covid sarà tenuto a bada da un vaccino. “Però lanciamo un appello agli agenti - sintetizza Daniela Panetta, Head of sales di Ergo -. Nessuno pretenda polizze che coprano tutto lo scibile. Sarebbero fuori mercato. E non chiedete alle compagnie prodotti copia incolla, ma soluzioni tailor made, davvero in linea con le esigenze specifiche del tipo di clienti e di viaggi”. A. L.