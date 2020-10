Acquati, Casa Martini: “Vogliamo entrare nei circuiti turistici”

È la sede storica di un brand iconico come Martini e l'unico stabilimento produttivo al mondo del celebre vermouth: Casa Martini si presenta a TTG Travel Experience per stringere rapporti con adv e tour operator.

Dopo aver riaperto i battenti a settembre completamente rinnovata sia nella parte museale che quella destinata a ospitare eventi, "abbiamo lanciato una serie di tour ed esperienze sia per gruppi che per privati" spiega Mauro Acquati, chief business development officer di Hubsolute, l'agenzia si occupa della rappresentanza di Casa Martini.



Dal discovery tour, per la prima volta anche nello stabilimento produttivo, alla parte museale, alla Cocktail Experience fino alla Vermouth Class: diverse sono le proposte messe a punto per individuali e gruppi.



L'obiettivo è "lavorare sempre di più con t.o. incoming e adv, sia italiani che stranieri, per inserire Casa Martini anche in tour del territorio visto che si trova nelle Langhe: abbiamo studiato un tariffario netto per la distribuzione, che può prenotare online con un promo code". O. D.