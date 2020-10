Montagni, Zucchetti: “Impegnati per fornire soluzioni concrete per ripartire”

Con mille700 prodotti a listino, 6mila dipendenti e un fatturato che sfiora il miliardo, il gruppo Zucchetti, grazie allo sviluppo di nuove soluzioni e con acquisizioni mirate, si è conquistato una posizione di leadership nel campo delle soluzioni IT per il turismo in Italia. "Affianchiamo agenzie di viaggi e tour operator da 18 anni. E mai come ora siamo impegnati nel fornire soluzioni concrete che permettano di ripartire e di far fronte a un momento eccezionale, dove il settore del travel è stato tra i più colpiti" dice Marco Montagni (nella foto), amministratore e responsabile commerciale di Zucchetti Systema, società del gruppo specializzata nei prodotti per la travel industry.

