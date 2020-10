Il prodotto Italia visto dalle agenzie: le prospettive per la nuova stagione

Tour itineranti tra piccoli borghi storici, città d’arte, siti archeologici, trekking e passeggiate anche per i meno allenati: prima dell’estate la maggior parte dei tour operator ha lanciato nuove linee di prodotto dedicate all’Italia.

Lontani dai villaggi e con sistemazioni in piccoli boutique hotel o strutture ricettive solitamente estranee al turismo organizzato, il tentativo degli operatori è stato uno slancio coraggioso per salvare il salvabile.



La sensazione in agenzia di viaggi, però, è che il prodotto Italia confezionato si sovrapponga a un territorio storicamente già ben presidiato dalla distribuzione, soprattutto per i viaggi di gruppo.



Fra le destinazioni che emergono per l’autunno e inverno, una timida ripresa per le città d’arte, e poi i grandi classici come i Mercatini di Natale e la montagna invernale, che quest’anno passa anche attraverso il tour operating.



