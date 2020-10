di Remo Vangelista

Distanti da tutto. Forse solo da tanti, cercando uno spazio esclusivo. In un anno che molti vedono solo di colore grigio qualcosa bisogna conservarlo nella memoria e nel cuore. Magari andando alla ricerca di un luogo o di un resort capaci di restare nell’anima.

Perché soprattutto nel 2020 abbiamo capito che esistono spazi di un certo livello per poche persone, tutto annaffiato da un livello di servizio da first class.



Chi governa e frequenta la “fabbrica” del turismo sa bene che in tanti casi i particolari sono la vera e unica carta segreta.



Su questa edizione winter del nostro magazine TTG Luxury ci siamo dedicati a visitare e raccontare solo luoghi e strutture a km zero, o quasi.



Tanta Italia, quella che solo l’anno scorso restava al coperto. Per gli intenditori o per una certa fascia di mercato.

Ma negli ultimi mesi qualcosa è cambiato nel nostro Paese.

Strutture alberghiere e villaggi nazionali sono diventati centrali per tutti quelli che navigano nelle acque dell’industria del turismo.



Così, quasi all’improvviso sono sbucati resort da favola che sino all’anno scorso restavano in retroguardia. Una retroguardia di lusso, per intenditori con un’alta capacità di spesa.



Con la chiusura o quasi dei confini nazionali anche questi resort nascosti sono diventati centrali per la distribuzione. Con le agenzie di viaggi alla caccia di angoli esclusivi per soddisfare quella clientela luxury che ha subito pochi danni (economici) dall’arrivo del Covid 19.



Quello che ha travolto e stravolto tutto nel volgere di poco tempo.



Così alberghi a poche ore di auto sono diventati improvvisamente una scelta mai pensata. Luoghi di lusso estremo lo erano anche prima, ma il turismo dei grandi numeri ha sempre spinto i vacanzieri a cercare esperienze fuori confine.



Ora molto è cambiato e, sappiamo, che non tornerà tutto come prima.



