Nobis, una polizza anti covid per gli alberghi: arriva Filo diretto Hotel

Si chiama Filo diretto Hotel la nuova polizza pensata da Nobis Filo diretto per le strutture ricettive e gli operatori turistici specializzati che vogliono tutelare i loro clienti in caso di eventuale infezione da Covid-19.

La novità, insieme ad altre coperture anti coronavirus, saranno presentate ufficialmente dalla compagnia assicurativa nel corso di TTG Travel Experience (padiglione A3, stand 151), al via oggi nei padiglioni di Rimini Fiera.



Filo diretto Hotel garantisce una copertura a 360° dei principali imprevisti che possono verificarsi prima e durante il soggiorno di un cliente all’interno di alberghi, agriturismi, residence e b&b.



La polizza ha durata annuale ed è sottoscrivibile in forma collettiva, assicurando, tra le altre, il rimborso delle spese per il pagamento di penali in caso di cancellazione della prenotazione, le spese per eventuali cure mediche e per il trasporto/rientro sanitario, la Diaria da Ricovero e l’Indennità da convalescenza. Completano il pacchetto numerose prestazioni di assistenza alla persona, all’abitazione e al veicolo.