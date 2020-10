Europ Assistance: a TTG Travel Experience con i nuovi prodotti anti-Covid

Extra, Viaggio Italia, Cancellation Top e poi ancora Easy Rent, il prodotto dedicato al segmento del vacation rental in Italia. Sono queste le nuove soluzioni assicurative messe a punto da Europ Assistance, che ha scelto TTG Travel Experience per presentare ai dettaglianti una nuova tipologia di prodotti in risposta alle esigenze del momento.

Extra, ad esempio, ha l’obiettivo di proteggere il viaggiatore dagli inconvenienti che possono insorgere in caso di Covid-19, grazie a un rimborso spese mediche dedicato, a un supporto economico nel caso si rimanesse bloccati all’estero per cause legate al virus e all’assistenza per il rientro a domicilio in caso di lockdown nel Paese di destinazione.



Per chi sceglie l'Italia

Viaggi Italia, invece, è l’assicurazione pensata per chi sceglie il nostro Paese e include il rimborso delle spese mediche, la protezione del proprio veicolo per poter arrivare a destinazione senza inconvenienti e l’assistenza sanitaria h24 con MyClinic incluso per avere un medico sempre a disposizione, anche in videoconsulto. Infine Cancellation Top, che introduce l’infezione da Covid-19 tra le cause di annullamento viaggio. “La nostra partecipazione al TTG 2020 è testimonianza del nostro impegno” commenta Mauro Cucci, Chief Travel & Personal Officer di Europ Assistance Italia.



“Siamo riusciti a rispondere in tempi brevissimi alle esigenze emerse - aggiunge - e la nostra scelta è stata quella di reinventare il modo di fare assistenza e servire i nostri clienti con prodotti coerenti ai nuovi bisogni, non solo per dare nuove garanzie e ripartire con fiducia, ma anche per sostenere e rilanciare il mercato del turismo”.



Per quanto riguarda, invece, Easy Rent, la polizza tutela il proprietario di casa da eventuali danni che possono verificarsi all’immobile e migliora la customer experience dell’affittuario, che non deve più anticipare il deposito cauzionale prima del soggiorno.