Un nullaosta che di fatto non aveva mai avuto effetti concreti, dal momento che con le scuole chiuse e le vacanze estive i viaggi di istruzione non potevano essere effettuati.

Ora arriva la stretta concreta: nel nuovo Dpcm varato nella notte viene messo nero su bianco il divieto alle gite scolastiche, come riportato da repubblica.it. Le misure contenute nel documento saranno valide per 30 giorni.



Eventi e meeting

Nessuna novità, invece, per quanto riguarda il settore degli eventi e dei meeting. Le uniche limitazioni, per il momento, riguardano le feste private sia al chiuso che all’aperto e la somministrazione di cibi e bevande.



Ristoranti e bar infatti dovranno chiudere alle 24, ma sin dalle 21 sarà vietato consumare in piedi.