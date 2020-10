di Remo Vangelista

Sarà decisivo anche per i network. Il 2020 non lascerà scampo a nessuno, per tanti motivi. I gruppi distributivi che si definiscono la cerniera di mercato tra le adv e la fabbrica dei tour operator sono chiamati a reinventarsi.

Qualcuno intanto si sta mettendo in allarme, perché molti dettaglianti, a fronte della crisi, si stanno organizzando singolarmente. Ma i principali gruppi sono certi di avere ancora in mano il timone.

L'inverno non lascerà in ogni caso molto spazio all'inventiva se non giungeranno aperture o corridoi di traffico.



La cassa integrazione e il sostegno al reddito non potranno finire anche nell'inverno 2021, dicono dalle varie direzioni...(continua nella digital edition)