Gattinoni a TTG: “Al fianco degli adv con nuovi prodotti e servizi per ripartire”

Tanto prodotto Italia, una piattaforma per sviluppare itinerari personalizzati e due nuove modalità di collaborazione per le agenzie. Gattinoni Travel Network è presente a TTG Travel Experience per lanciare un messaggio forte alla distribuzione.

“Partecipare - spiega Sergio Testi, direttore generale Gattinoni Travel Network Srl (nella foto) - è un modo per dare a tutta la filiera turistica un segnale del ruolo attivo che il nostro Gruppo ha mantenuto nel mercato, lavorando incessantemente anche nei mesi più bui. Il Gruppo Gattinoni crede nella distribuzione e vuole essere al fianco degli agenti di viaggi anche in questa difficile e complessa situazione socio-economica e per questo ha continuato ad implementare strumenti e servizi adeguati per affrontare la ridotta domanda attuale e soprattutto per essere preparati alla ripartenza”.



Novità di prodotto la montagna

Dopo lo sviluppo focalizzato, in questi mesi, sul prodotto Italia

con nuove linee dal mare ai circuiti nelle città d’arte, è già pronta anche la programmazione dedicata alla montagna, con soggiorni basati su sci, benessere, relax e gusto, sia per le linee Selected, rivolte a un mercato mass market, che per ‘Eccellenze Italiane’ di Travel Experience, linea dedicata al cliente che ricerca esperienze. Parallelamente il network sta operando per costruire l’offerta Mare Italia per l’estate 2021.



Una piattaforma per la personalizzazione

“Utilizziamo la nostra piattaforma ‘ON THE ROAD’ per sviluppare itinerari personalizzati con mappa interattiva che l’agenzia potrà inviare al cliente via social o WhatsApp” spiega Antonella Ferrari, Direttore Reti Agenzie Network, che insiste sugli strumenti messi a disposizione delle agenzie. “Le stiamo supportando - spiega - con formazione continua; inoltre, per essere ancor più al loro fianco, abbiamo creato varie forme di collaborazione, così che ciascuna valuti la più idonea. Oltre alle nostre linee di affiliazioni già in essere, abbiamo disposto due ulteriori modalità di collaborazione, snelle e flessibili: Gattinoni Point e Personal Travel. Più tempo per se stessi, meno spese e meno responsabilità; orientarsi su queste tipologie potrà consentire alle agenzie, se necessario, di riorganizzarsi e continuare l’attività malgrado la crisi”.



Il contatto costante con i dettaglianti è fondamentale, aggiunge, soprattutto in questo periodo: “Stiamo continuando a visitare le nostre agenzie, ascoltarle e creare insieme soluzioni. Cerchiamo sempre più di stimolare sinergie tra colleghi agenti. Nonostante la difficile situazione, dall’inizio dell’anno ad oggi circa 100 agenzie viaggi si sono affiliate al nostro Gruppo, indice della percezione diffusa che essere compatti, far fronte comune, è più opportuno che reagire da soli”.



"Pronti alla ripartenza"

“Il nostro Gruppo – conclude Sergio Testi, Direttore Generale Gattinoni Travel Network Srl - sta lavorando trasversalmente su tutte le aree di business - Gattinoni Mondo di Vacanze, Business Travel, Mice - per essere pronto alla ripartenza. Saranno necessari nuovi approcci e le agenzie del network, per seguire al meglio la trasformazione del mercato e performare B2B2C, saranno dotate di piattaforme e ulteriori servizi”.