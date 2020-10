A piccoli passi, con mascherina e gel igienizzante a portata di mano e una buona dose di coraggio, il turismo prova a ripartire. Ricucendo relazioni, sempre a distanza di sicurezza, ripensando il modello di business e rivedendo il prodotto, in un periodo in cui il prodotto è particolarmete difficile da trovare. Per il labirinto di normative e restrizioni sul mercato interno e nazionale, o per l’incertezza generale sul corso della pandemia Covid-19, che rende difficile programmare sul lungo periodo. C’è chi ha deciso e scelto di non arrendersi e provarci comunque a guardare lontano. Ed è da questi che riparte il viaggio di #TTGPeople.

Si ricomincia

Dopo lo stop forzato, dovuto al lockdown e alle misure anti contagio, TTG Italia torna a bussare alle porte delle aziende, partendo da chi, sin da subito, nonostante le difficoltà, ha deciso di non farsi travolgere passivamente dall’emergenza, ma di lavorare per uscirne il più forte possibile. Si riparte, perciò, a due passi dalla stazione Garibaldi di Milano e precisamente da Corso Como 15, sede di Welcome Travel. Sotto la guida dell’amministratore delegato Adriano Apicella, il network ha lavorato dall’inizio del lockdown per trasformare l’evento più inaspettato e di rottura nella storia del dopoguerra in un’opportunità di cambiamento...(continua nella digital edition)