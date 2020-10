Cassa integrazione: domande fino al 31 ottobre

Insieme allo stato di emergenza è arrivata anche la proroga dei termini per presentare le domande per la cassa integrazione (sia ordinaria sia in deroga). Anche se in ritardo, è arrivato dunque il provvedimento che differisce la data al 31 ottobre.

Tuttavia, come spiega ipsoa.it, resta l’incognita della platea di riferimento.



Il portale segnala infatti che permane un dubbio sulla possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali per i lavoratori alle dipendenze dell’azienda alla data del 13 luglio. Le precedenti disposizioni, infatti, limitavano la platea ai dipendenti al 25 marzo.