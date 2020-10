di Oriana Davini

Oggi è una realtà solida, con una nuova sede appena inaugurata a Milano, 180 consulenti e un fatturato che nel 2019 ha toccato 50 milioni di euro: si chiama The Travel Expert, società ufficialmente nata nel 2020 ma con una storia di cinque anni alle spalle nata insieme a Musement.

"Siamo nati nel 2015 con l'idea di alleggerire i bravi adv da costi fissi, adempimenti burocratici e negozio, proponendo loro di diventare multicanale", racconta il founder e ceo, Luigi Porro. Subito dopo l'incontro con Musement, società allora agli albori "con cui c'è stata subito una forte intesa: eravamo entrambe due aziende innovative e digitali e noi potevamo essere un canale aggiuntivo per vendere i loro prodotti".



Detto fatto, la società di Alessandro Petazzi sposa il progetto e nasce la business unit Musement Personal Travel Agent.



Da lì è storia: Musement è cresciuta al punto tale da spingere un colosso come Tui ad acquisirla. E a quel punto "abbiamo immaginato che per noi potesse esserci meno libertà d'azione, quindi abbiamo acquisito il ramo d'azienda e ci siamo guardati intorno per cercare partner".



Il risultato è The Travel Expert, "il primo polo italiano dei consulenti di viaggio": la società è partecipata da Luigi Porro, Fast Digital Solutions Sa di Davide Volpi e Andrea Cani (che a sua volta appartiene a KKM Group) e da Lab Travel, già proprietaria della rete Euphemia Personal Voyager.