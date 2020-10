Matrimonio in live streaming: l'idea di Sandals Resort per le coppie

Si chiama Wedding Ceremony Live Stream Service, vale a dire la cerimonia in diretta streaming, che Sandals Resorts mette a disposizione per le coppie che prenoteranno entro il 31 dicembre 2020 un matrimonio oppure una cerimonia di rinnovo dei voti che potranno svolgersi nel 2020 e nel 2021.

La new entry risponde a un esigenza del momento visto il numero ridotto di invitati che è possibile avere nei matrimoni attuali, che spesso costringe anche a dovere rinviare il matrimonio.



“Il servizio di cerimonia in streaming – spiega l’azienda in una nota - è una delle proposte a disposizione dei clienti che vorrebbero pianificare il matrimonio ideale. Sul sito www.sandalsresorts.it è disponibile il tour virtuale dei 15 resort per sole coppie di adulti in Giamaica, ad Antigua, St. Lucia, Bahamas, Barbados e Grenada, grazie al quale è più semplice scegliere la destinazione dei propri sogni”.