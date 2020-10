Ergo Assicurazioni: prodotti esclusivi e tariffe più basse per le agenzie

di Oriana Davini

Nuove polizze assicurative flessibili, specifiche per target e soprattutto una chiara differenziazione tra b2b e b2c: così Ergo Assicurazione Viaggi (nella foto) ribadisce la propria vicinanza al trade turistico, “per incoraggiare le adv a provarci e aprire nuove possibilità”, spiega Daniela Panetta, head of sales.

Dopo l’aggiornamento della piattaforma eseguita negli ultimi mesi, Ergo ha scelto la strategia da seguire nel prossimo futuro, sempre nell’ottica di favorire la distribuzione.



“Alcuni prodotti, come la polizza di annullamento viaggio secca, diventano b2b, quindi non sono più acquistabili dal consumatore finale ma solo in agenzia e non per forza contestualmente all’acquisto del viaggio”.



Per la prima volta, inoltre, sono state inserite tariffe differenziate per la polizza Annullamento Plus: lato pricing, “abbiamo deciso in generale di tenere tariffe più base per il canale b2b”.



Le opportunità legate al mondo assicurativo ci sono: secondo Dario Giovara, d.g. di Ergo Assicurazione Viaggi, “è cambiato l’atteggiamento di famiglie e agenzie verso i nostri prodotti e questo per noi è positivo”.