Axa Partners a TTG Travel Experience con nuove soluzioni per pandemie e calamità

Axa Partners vola a Rimini con le novità lanciate negli ultimi mesi. La compagnia assicurativa presenterà a TTG Travel Experience la copertura pandemie e catastrofi naturali e le due nuove garanzie ‘Cover Stay’ e ‘Back Home’.

La prima tutela l’assicurato dei maggiori costi sostenuti in caso di fermo sanitario; la seconda garantisce il rientro al domicilio in caso di insufficiente livello di sicurezza nel luogo del soggiorno.



“In questo momento in cui la sicurezza è ancora più importante, diventa fondamentale avere un prodotto completo quando si viaggia - spiega in una nota Stéphane Coulot ceo AXA Partners Southern Europe -. Copertura delle malattie preesistenti, degli eventi catastrofali, delle pandemie, uniti alla possibilità di personalizzare massimali e garanzie, fanno della gamma di prodotti Tripy qualcosa di unico. Diamo ai clienti la tranquillità di tornare a viaggiare.”