Anche Aiav aderisce alla campagna lanciata da TTG Italia per riportare la necessità di viaggiare sotto i riflettori delle istituzioni.

È il presidente dell’Associazione italiana agenti di viaggio Fulvio Avataneo a sottolineare che anche l’associazione aderisce alla campagna #torniamoaviaggiare “per accendere un riflettore sull’outgoing, sull'incoming, sulla distribuzione organizzata e su tutte quelle componenti del turismo sistematicamente trascurate. In questi mesi il comparto nella sua interezza ha dimostrato una grande resilienza ma è nata anche la consapevolezza che in passato non ha lavorato per mostrarsi forte e coeso nei confronti delle istituzioni”.



Prosegue Avataneo “Serve un intervento immediato per la ripresa dei flussi turistici, accompagnato ad un’azione di medio/lungo periodo volta a semplificare la normativa e risolvere tante questioni rimaste aperte nel corso degli anni. Noi di Aiav insieme ai nostri professionisti collaboriamo spesso con le istituzioni e ribadiamo anche in questa occasione la nostra più totale disponibilità per raggiungere insieme l'obiettivo di dare dignità al sistema turistico nella sua interezza”.