Business travel, BizAway con American Express per gestire meglio le spese di viaggio

Centralizzare e rendere più efficiente la gestione delle spese di viaggio. Questo l’obiettivo di Bta di American Express, la tecnologia che BizAway ha integrato in collaborazione con Amex.

La soluzione consentirà alla startup specializzata sul bt di gestire in modo più snello le spese di trasferta e fornire informazioni dettagliate in fase di rendicontazione.



Grazie al Business Travel Account integrato nella piattaforma BizAway sarà possibile far confluire tutte le spese su un unico estratto conto digitale. Il dipendente in viaggio d’affari potrà così gestire in modo efficace le spese di trasferta, senza la preoccupazione di raccogliere la documentazione da inserire in nota spese; mentre le aziende potranno snellire le procedure di riconciliazione e di pagamento delle spese di viaggio, che avvengono ora in modo centralizzato e in tutta sicurezza.