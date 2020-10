Atteso entro le prossime 48 ore, il nuovo Dpcm del Governo Conte potrebbe portare a un’ulteriore stretta agli spostamenti, congelando di fatto la possibilità di aprire corridoi turistici da e verso l’Italia. Secondo le prime indiscrezioni, apparse sui principali quotidiani nazionali, il Ministero della Salute e il Comitato tecnico scientifico starebbero infatti spingendo per un aggiornamento della lista dei Paesi a rischio. L’unica ‘apertura’ potrebbe riguardare la Grecia, dove attualmente i contagi sembrano in fase di rallentamento. Per il resto del mondo bisognerà probabilmente attendere e i player del turismo organizzato che operano all’estero potrebbero rimanere ancora a bocca asciutta.

Corridoi Francia-Egitto

Nel frattempo, alcuni Paesi europei, nonostante la ripresa dei contagi, hanno scelto un’altra strada. È notizia di un paio di giorni fa l’arrivo in Egitto del primo aereo dalla Francia. Secondo quanto si apprende dall’Egypt Independent, novantasette turisti d’oltralpe hanno raggiunto Marsa Alam sabato 3 ottobre, aprendo i corridoi tra Francia-Egitto. Una riapertura che potrebbe lasciare alla porta gli operatori italiani presenti sulla destinazione e che porta TTG Italia a tornare alla ribalta a sostegno del comparto.



#torniamoaviaggiare

Ancora una volta, proviamo a bussare alla porta delle istituzioni al grido di #torniamoaviaggiare, affinché vengano trovate al più presto soluzioni efficaci e sicure per garantire una ripartenza. Ora sempre più necessaria per salvare il domani.