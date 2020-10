Riparte l'Academy del Quality Group, il programma

Ha riaperto i battenti il piano di formazione per agenti Academy del Quality Group. Il programma prevede incontri settimanali denominati QMeet, fra i fondatori del Quality Group e gli agenti di viaggio e Qforyou fra i clienti d’agenzia e i product manager Quality.

In aggiunta a questi format sono previsti due appuntamenti a cadenza mensile: QG News from the World, per essere informati direttamente da residenti e guide delle destinazioni sull’andamento del turismo nella località presa in considerazioni; inoltre QG Monday Nights, un incontro on line in veste di talk show presentato dal direttore commerciale Marco Peci (nella foto), che vedrà la presenza di ospiti come compagnie aeree, tour operator, agenti di viaggio, enti del turismo e giornalisti del settore.



“Stiamo proficuamente riempiendo questo periodo di transizione tra il vecchio ed il nuovo mondo post covid – spiega Peci -, evolvendo i nostri prodotti e sistemi informatici e formando il personale in Italia ed all’estero affinché, alla ripartenza, il nostro servizio ed i nostri viaggi siano come sempre una prima scelta di grande qualità, innovazione e contenuto”.