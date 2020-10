Uvet Travel System: crescono gli ingressi di agenzie indipendenti

di Oriana Davini

Aumentano i nuovi ingressi in casa Uvet Travel System: un trend sul quale il d.g., Andrea Gilardi, si sofferma non tanto per i numeri quanto per il significato.

Per il momento "registriamo il 2,4 per cento di chiusure o cessazioni da inizio anno, consapevoli che ci potrebbe essere un'ulteriore crescita negli ultimi 60 giorni del 2020".



Per contro, il network cresce in termini di nuovi ingressi di circa il 7% netto, con una forte componente di adv indipendenti.



"È una prova della consapevolezza del mercato relativa ai plus derivanti dall'affiliazione a un network di rilevanza nazionale. Sta evidentemente aumentando la percezione che serviranno beni, strumenti, servizi e tecnologia che solo realtà industriali potranno rendere disponibili, avvantaggiandosi di economie di scala inaccessibili su base individuale" dice Gilardi.