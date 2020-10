Thomas Cook venderà gli alberghi di Hotelbeds

Thomas Cook fa squadra con Hotelbeds per il suo nuovo inizio. L’azienda di proprietà di Fosun, tornata operativa in veste di piattaforma online di vendita viaggi, ha siglato un accordo con la banca letti per distribuire direttamente il suo portofolio di strutture.

L’intesa, riporta TravelMole, consentirà a Thomas Cook di offrire un ventaglio di 180mila hotel in 140 Paesi.



Attualmente, la nuova Thomas Cook opera esclusivamente nel Regno Unito, vendendo viaggi verso i Paesi raggiungibili senza restrizioni in entrata o uscita. Tra questi l’Italia, alcune aree della Grecia e la Turchia.