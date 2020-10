Nasce Tui Musement: lanciata ufficialmente la divisione ‘tours & activities’

Dopo le indiscrezioni di pochi giorni fa, ora è ufficiale: è nata Tui Musement, la nuova divisione tour & activities del Gruppo. In una nota l’azienda ha fornito maggiori dettagli sull’operazione, che mira a offrire una piattaforma aperta a fornitori e clienti del settore.

"Sin dall’acquisizione nel 2018, Musement ha rappresentato un fattore chiave nella nostra strategia di crescita globale - ha spiegato David Schelp, ceo di Tui Musement -. La piattaforma è diventata una parte fondamentale del nostro Dna e siamo orgogliosi di mostrarlo nel nome della nostra nuova divisione. Continueremo a investire nelle potenzialità della piattaforma, nell’offerta e nella distribuzione".



L'operazione

In precedenza Tui Destination Experiences (divisione che includeva Musement), la nuova Tui Musement prevede il lancio di una piattaforma digital+, che operi come un portale aperto per i fornitori e i clienti di tours & activities.



Attualmente Tui Musement offre oltre 130.000 esperienze nelle principali destinazioni turistiche del mondo e si appresta ad ampliare la sua offerta. Il catalogo è distribuito direttamente agli oltre 21 milioni di clienti di Tui, attraverso partnership b2b e canali b2c.



"Quando una startup viene acquisita da una società più grande, solitamente tende a scomparire. Nel caso di Musement e Tui è vero il contrario. Sono molto orgoglioso che Tui abbia scelto di utilizzare appieno la piattaforma digitale di Musement per realizzare la sua strategia di crescita. Integrando i nostri team, stiamo creando un vero e proprio power play di Tours & Activities, soprattutto nelle aree di sviluppo del business, gestione dell’offerta e supporto ai clienti" ha aggiunto Alessandro Petazzi, co-fondatore di Musement e chief growth officer di Tui Musement.