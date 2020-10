Welcome Travel: supporto ai clienti per la prenotazione dei test Covid

Un servizio in più per i clienti delle agenzie Welcome Travel, in particolare per i viaggiatori business. Grazie alla partnership siglata con Clinics Ambimed, società specializzata in servizi sanitari dedicati alla medicina internazionale dei viaggi.

Tra i servizi cui potranno accedere le agenzie, anche l’agevolazione dei clienti nel prenotazione tamponi, sierologici e test rapidi in tutte le regioni autorizzate.



Le agenzie possono inoltre organizzare, sia in ambito leisure che business, sessioni formative specifiche tenute da medici specializzati, sulla medicina dei viaggi e sul Covid-19.



“Abbiamo deciso di spingere la partnership con Ambimed ̶ sottolinea l’a.d. del network Adriano Apicella ̶ perché la sicurezza dei viaggiatori e il viaggio stesso sono sempre più intimamente correlati. La ripartenza passa anche dalla possibilità di offrire ai Clienti la massima completezza d'informazione con un facile accesso alle migliori soluzioni possibili”.