Jetcost.it e gli europei in Italia: 8 su 10 si sentono al sicuro

Tra gli europei che hanno scelto l’Italia come meta per le proprie vacanze negli scorsi mesi otto su dieci si sono sentiti al sicuro e, di questi, il 44% si è sentito più al sicuro nel nostro Paese che non a casa propria. È quanto emerge da un sondaggio effettuato da Jetcost.it tra gli utenti del suo portale che hanno fatto un viaggio di almeno cinque giorni nella Penisola.

Le misure negli aeroporti

Per quanto riguarda le misure di sicurezza sanitaria negli aeroporti l’83% giudica buona la propria esperienza, mentre nove utenti di Jetcost su dieci si sono detti soddisfatti delle informazioni in merito al coronavirus negli aeroporti italiani, nonché dell’igiene e della pulizia in generale (82%) e soprattutto dei servizi igienici (77%).



Per quanto riguarda il volo, riporta travelfriend.it, l’84% degli intervistati lo ha valutato positivamente per diversi fattori, tra cui il fatto che tutti i passeggeri e il personale di bordo abbiano indossato le mascherine per tutta la durata del volo, anche se l’82% ritiene che il cibo sull’aereo debba essere assolutamente vietato.



Sul fronte, poi, delle sistemazioni alberghiere, ben il 77% delle persone intervistate sostiene che quest’anno le condizioni di alloggio siano state migliori rispetto agli anni precedenti. L’aspetto più apprezzato è stato quello della pulizia e delle misure di disinfezione, sia per gli erogatori di gel disinfettante e soluzioni di acqua e alcol sempre a disposizione sia nell’attenzione maggiore da parte del personale addetto alla pulizia e alla sanificazione degli ambienti.